Peter Schreier und Theo Adam – Zwei Jahrhundertsänger aus Dresden

Beide Künstler waren in besonderer Weise mit ihrer Heimatstadt verbunden: aufgewachsen im Kreuzchor, begann ihre Karriere in den 1950er Jahren in der DDR und machte sie zu Weltstars. An allen großen Opernhäusern der Welt haben sie gesungen, und unzählige Plattenaufnahmen zeugen bis heute von ihren einmaligen Stimmen und ihrer Musikalität. Beide lebten in Loschwitz und haben sich frühzeitig ehrenamtlich für den Erhalt und Wiederaufbau von Kulturstätten und Kirchen eingesetzt.

Auch die Loschwitzer Kirche verdankt zum Großteil dem Engagement beider Sänger ihren Wiederaufbau – ebenso wie beispielsweise die Semperoper Dresden oder das Konzerthaus Berlin. Mit Benefizkonzerten und geduldiger Fürsprache erreichten die weltbekannten Künstler enorm viel und konnten somit auch für Dresden Großartiges bewirken.