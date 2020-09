Petition fordert: Abbiegeunfälle in Leipzig verhindern!

Jana Allisat hat deshalb eine Petition mit dem Namen „Leben retten: Abbiegeunfälle in Leipzig verhindern!“ ins Leben gerufen.

Die Themen Abbiegeassistenz und tödliche Unfälle von Radfahrern beschäftigen die Politik schon länger. Mindestens genau so lange setzen sich Befürworter der technischen Einrichtung auch für die Abbiegeassistenten ein. Seitdem wurde viel diskutiert - herausgekommen ist allerdings wenig. Und so kam es in dieser Zeit immer wieder zu tragischen Unglücken, wie zum Beispiel Ende Juni an der Kreuzung Richard-Lehmann-Straße und Zwickauer Straße.