Petra Köpping: „Müssen uns auf Omikron vorbereiten.“

Die große Herausforderung wird die neue Virusvariante Omikron sein, so Petra Köpping am Dienstag im Sächsischen Landtag. Sie sei dreimal ansteckender als Delta, daher müsse man sich darauf vorbereiten. Aktuell gibt es in Sachsen zwei bestätigte Fälle, sowie 21 Verdachtsfälle hinsichtlich einer Omikron-Infektion.

Die Gesundheitsministerin erwähnte außerdem, dass eventuell durch die STIKO das Boostern schon ab dem 3. Monat abgesegnet werden soll. 24,9 Prozent der Sachsen haben sich die dritte Impfung bisher abgeholt.