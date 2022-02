Petra Köpping startet Gesundheitskampagne

Im gesamten Bund sind 11.000 Schulen eingeladen an diesem Projekt teilzunehmen, um künstlerisch gegen Rauschtrinken Farbe zu zeigen. Die Kampagne möchte aktiv gegen den exzessiven Alkoholkonsum unter Schülern arbeiten und die dadurch entstehenden Einlieferungszahlen in Krankenhäusern senken, so die Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit, Christine Enenkel. Sachsen Sozialministerin Köpping möchte laut eigenen Aussagen wieder stark auf diese Kampagne setzen, um deutlich zu machen, dass es überhaupt nicht „cool“ ist, sich bewusstlos zu trinken. Teilnehmende Schulen sollen durch das Institut für Therapie und Gesundheitsforschung mit ausreichend Lernmaterial ausgestattet werden, um dieses sensible Thema im Unterricht behandeln zu können. Der Einsendeschluss für die Projekte der Jugendlichen ist der 30. April.