Petrischule freut sich über zehn Tablets von PŸUR

Über zehn neue Tablets kann sich ab sofort die Petrischule in Leipzig freuen. Der Kabelnetzbetreiber PŸUR hatte die Geräte gestiftet und am Freitag stellvertretend an fünf Schülerinnen und Schüler übergeben.

"Wir wollten auf diesem Weg schnell und unbürokratisch dafür sorgen, dass mindestens zehn Schüler für das Homeschooling und auch für das E-Learning in der Schule ausgestattet sind", erklärt Martin Hundt von PŸUR in Leipzig. Gerade in Corona-Zeiten werden die Geräte dringend benötigt.

An der Petrischule findet aktuell nur zwei bis drei Mal in der Woche Präsenzunterricht statt. An den restlichen Tagen müssen die Schülerinnen und Schüler auch von Zuhause den Unterrichtsstoff vermittelt bekommen können. Doch nicht jeder hat dafür auch die technischen Voraussetzungen. "Für die Schüler, die das bekommen, wird das eine große Hilfe sein (...). So haben die Schüler die Möglichkeit die Aufgaben, die die Lehrer stellen, sich herunterzuladen, auch die Lösungen wieder hochzuladen und in Kontakt mit den Lehrern (...) zu treten", freut sich die stellvertretende Schulleiterin Jeanette Scharte.