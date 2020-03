Pfarrer als neuer Öffentlichkeitsbeauftragter

Chemnitz- Am Sonntag, wird Pfarrer Stephan Tischendorfer als neuer Öffentlichkeitsbeauftragter in seinen Dienst eingeführt.

Der 39-Jährige arbeitete bisher in Plauen(Vogtland) als Pfarrer in der örtlichen Kirche. Für diese feierliche Einführung findet am Sonntag, ein Gottesdienst in der Chemnitzer St. Petrikirche statt. Wer den Pfarrer da schon Kennenlernen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Im Anschluss an die Zeremonie besteht die Möglichkeit mit Herrn Tischendorf und weiteren Verantwortlichen im Säulensaal der Städtischen Kunstsammlungen, ins Gespräch zu kommen. Der Gottesdienst startet 14.00 Uhr, wobei natürlich alle Interessierten herzlich eingeladen sind.