Pfingsten – Kurzurlaub – Auf nach Sachsen!

Der Süden Deutschlands eignet sich wunderbar für einen Kurzurlaub. Mit Bergen, Wäldern und zahlreichen Sehenswürdigkeiten gehört Sachsen zu einem der beliebten Reiseziele. Ideal, wenn nur einige Tage für den Urlaub geplant sind, so zahlen sich die kurze An- und Abreise aus, die kurze Auszeit kann wunderbar genossen werden.

Sachsen und seine wundervollen Landschaften

Sachsen wird jeden Outdoor-Freund ansprechen. Von der Sächsischen Schweiz bis ins Erzgebirge lädt die Region zu Wanderungen und Fahrradtouren ein. Der geschützte Nationalpark der Sächsischen Schweiz bringt wundervolle Landschaften hervor. Es fällt leicht, sich für diese schöne Natur zu begeistern. Eine weitere Hauptattraktivität ist das Elbsandsteingebirge. Spektakuläre Landschaften und bizarre Felsformationen überraschen bei Ausflügen in dieser einzigartig schönen Landschaft. Es lohnt sich zudem für den Kurztrip auch von Preisvorteilen zu profitieren, beispielsweise Groupon Gutscheine nutzen und die angebotenen Preisnachlässe mitnehmen. So wird die Urlaubskasse geschont. Eine der Möglichkeiten diese Gutscheine zu nutzen, sind die Salzstollen in Dresden.

Einmalig schön - Die Kunsthistorie Dresdens