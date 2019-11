Pflasterpass: Kinder lernen die Basics der Ersten Hilfe

Nicht nur die motorischen Fähigkeiten werden dabei trainiert, auch Empathie und Zivilcourage gegenüber anderen Kindern sollen gestärkt werden. So sollten auch Eltern und Erzieher, ihre Kinder bei kleineren Verletzungen, wie zum Beispiel einem Papierschnitt miteinbeziehen und sich von ihnen helfen lassen.

Tatkräftige Unterstützung erhielten sie auch von Kevin Herrmann. Er ist der Geschäftsführer des Sanitätsdienstes "Protegat " und leitet den Kurs seit Anfang des Jahres, zusammen mit seinen Kollegen. In den Augen des erfahrenen Sanitäters ist es wichtig, dass die Kinder bereits in jungen Jahren an das Thema Erste Hilfe herangeführt werden.