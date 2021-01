Pflege in Sachsen – geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten

Sachsen - Laut aktuellem BARMER Pflegereport sind im Freistaat 2017 mehr als 57.000 Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen von rund 18.200 Pflegekräften versorgt worden. Von ihnen arbeiteten rund 70 Prozent in Teilzeit. Damit fand sich in Sachsen die bundesweit geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen. Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten dagegen erreichte im Freistaat einen bundesweiten Höchstwert.