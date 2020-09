Chemnitz- Laut der Landesregierung Sachsen wächst der Pflegebedarf kontinuierlich an. Bereits 2017 waren fast 300.000 Menschen in Sachsen pflegebedürftig. 60.000 davon befinden sich in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Auch in den kommenden Jahren wird dieser Bedarf weiterhin steigen.