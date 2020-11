Pflegeheime: Besserstellung der Krankenhäuser beim Corona-Test

So sollen Krankenhäuser für die Durchführung eines Schnelltests 12€ Personalkosten pro Test zurückerstattet bekommen. In Altenheimen sollen die Kosten lediglich um die Hälfte, also 6€ reduziert werden. „Eine derartige Besserstellung der Krankenhäuser ist ein krasses Signal für die Pflegeeinrichtungen.“, sagte Meurer. Der Aufwand für die Durchführung eines Schnelltests in Pflegeheimen sei genauso hoch wie in Krankenhäusern.