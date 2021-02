Philipp Weber verlässt SC DHfK Leipzig im Sommer

In der Geschäftsstelle des SC DHfK Leipzig war am Montag Nachmittag einiges los. Zahlreiche Medien wollten wissen, was an den Gerüchten rund um den Nationalspieler des SC DHfK Leipzig, Philipp Weber, dran ist. Der Geschäftsführer im Bereich Handball Karsten Günther bestätigte nun, was in den letzten Tage kursierte. Der Rückraum Links Spieler hat seinen Vertrag nicht verlängert und wird im Sommer den Verein verlassen. Nach Franz Semper wechselt nun der nächste Nationalspieler den Verein. Eine Situation, die Karsten Günther aber nicht pessimistisch stimmt.