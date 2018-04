„Picknick & Party“ im Barockviertel

Dresden - Zu einem besonderen Frühlingsfest lädt das Dresdner Barockviertel in der Inneren Neustadt am Samstag. Erstmalig unter dem Motto „Picknick & Party“ sind Dresdner eingeladen, das Viertel rund um die Königstraße neu zu erkunden. Los geht es ab 11 Uhr. DRESDEN FERNSEHEN-Moderatorin Sophia Matthes dreht vor Ort eine "Nachtschicht". Die Sendung seht Ihr dann am Montag 23 Uhr.