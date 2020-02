Pilotprojekt Flexa ist erfolgreicher als erwartet

"Für die Menschen in Wiederitzsch, Lindenthal und Breitenfeld ist dies ein zusätzliches Angebot, das genutzt wird, um auf die Straßenbahnen und Busen umzusteigen." so Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe und Geschäftsführer der Leipziger Gruppe. Bei Flexa kann man über eine App Kleinbusse bestellen, die einen dann zur gewünschten Haltestelle befördern. Für Torsten Herbst, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Digitales, ist es ein "spannendes Projekt". Für den Dresdener könnte das auch ein Modell für andere Städte sein. Aktuell gibt es das Angebot nur in drei Leipziger Stadtteilen.