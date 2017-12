Pittiplatsch feiert Jubiläum auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

Leipzig – Da kamen nicht nur die Kids auf ihrer Kosten. Der kleine Kobold Pittiplasch war zu seinem 55. Geburtstag zu Gast auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Kinder, Eltern und Großeltern drängten sich um den Kobold.

„Ach, du meine Nase…“ – Da strahlen nicht nur die Kinderaugen. Hohen Besuch gab es am Wochenende auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Pünktlich zu seinem 55. Geburtstag war der kleine Kobold Pittiplatsch zu Besuch. Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann ließ er hier die Kinderherzen höher schlagen. Viele Kinder waren gekommen um den kleinen Kobold sehen zu können, doch so klein war Pittiplasch gar nicht. Selbst der Weihnachtsmann war überrascht.

Gemeinsam haben der Weihnachtsmann und sein neuer Gehilfe fleißig Geschenke an die vielen Kinder verteilt, darunter auch die in diesem Jahr besonders beliebte „Pittiplatsch-Tasse“. Die bereits ausverkauften Tassen wurden extra für diesen Anlass zurückgehalten.