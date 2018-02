Piwarz: „Ich bin nicht geholt worden, um die Verbeamtung durchzudrücken“

Dresden - Zehn Minister, zehn Interviews: Bei "Sachsen Aktuell" stellen wir Euch zum Jahresbeginn alle zehn sächsischen Fachminister vor. Christian Piwarz (CDU) ist Kultusminister. Er hat die Bildung in Sachsen an Schulen und Kitas in seiner Verantwortung.

Die Verbeamtung von Lehrern galt in Sachsen über Jahre als Tabuthema. Das hat sich mit Frank Haubitz geändert. Seinerzeit noch Kultusminister, ist er Anfang Dezember recht forsch vorgeprescht, um in der Diskussion um den Lehrernotstand eine Verbeamtung ins Gespräch zu bringen. Michael Kretschmer hat den Ministerposten mit der Umbildung des Kabinetts an Christian Piwarz neu vergeben. Nur dieser hätte die Kompetenz, so der Ministerpräsident, politische Schrauben zu drehen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Jonathan Wosch hat Sachsens neuem Kultusminister Piwarz bei Sachsen Aktuell auf den Zahn gefühlt.