Piwarz: Pandemie hat keine verlorene Schülergeneration produziert

So sieht es Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vor. Auch auf dem Schulgelände gilt keine Maskenpflicht mehr für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und andere externe Personen, die die Schulen betreten. Kultusminister Christian Piwarz räumte ein, dass die Corona-Pandemie im Schulsystem wie eine Bremse wirkte. Jetzt sei es wichtig, wieder Fahrt aufzunehmen. Dennoch habe die Pandemie keine «verlorene Generation» von Schülerinnen und Schülern in Sachsen hervorgebracht. Wer die Oberschule und Gymnasien verließ, hatte laut Piwarz einen vollwertigen Abschluss. Man habe an der Qualität keine Abstriche gemacht. Das wäre nur passiert, wenn beispielsweise ein Notabitur eingeführt worden wäre.