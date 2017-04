PKW geht in Flammen auf

Chemnitz – Bei einem Autobrand ist am Montagmittag in Chemnitz ein Mazda völlig vernichtet worden.

Das Auto war in einer hölzernen Garage an der Gornauer Straße abgestellt, als es gegen 12.00 Uhr aus ungeklärter Ursache Feuer fing. Als die Feuerwehr anrückte, stand der Pkw bereits lichterloh in Flammen.

Das Auto brannte trotz des Löscheinsatzes völlig aus und ist nur noch Schrott. Die Garage wurde schwer beschädigt und muss vermutlich abgerissen werden.

Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Gornauer Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.