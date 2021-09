Plauener Babys werden beschenkt

Plauen- Passend zum internationalen Kindertag präsentierte das Stadtmarketing Plauen e. V. ein neues Projekt.

Unterstützt von dem Unternehmen Grassy Handels GmbH & Co. KG, welches vor allem für ihre Schlummersäcke bekannt sind, verschenkt der Dachverband zur Begrüßung der neuen Erdenbürger einen 15,- € Gutschein sowie ein Überraschungsgeschenk. Abgeholt werden die Geschenke für die jüngsten Plauener im Werksverkauf von der Grassy Handels GmbH & Co. KG in der Spitzenstadt. Einzige Voraussetzung ist, dass die Babys ihren Wohnsitz in Plauen haben.