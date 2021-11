Plauener Online-Adventskalender geht in die nächste Runde

Plauen- Auch an dem diesjährigen Plauener Online-Adventskalender können sich Teilnehmer an täglichen Rätseln versuchen. Diese beschäftigen sich ausschließlich mit vogtländischen Adventsbräuchen und sächsischen Traditionen, insbesondere der Plauener Weihnacht. Auch das 900. Plauener Stadtjubiläum im kommenden Jahr wird in dem ein oder anderen Rätsel aufgegriffen. Die Teilnehmer können Einkaufsgutscheine, Eintrittskarten und Sachpreise gewinnen. Mitmachen kann jeder unter www.plauen.de/adventskalender. Zum 6. Mal in Folge präsentiert der Dachverband Stadtmarketing Plauen e. V. den Plauener Online-Adventskalender.