Plauen- Aufgrund von technischen Arbeiten am Netzwerk sind Teile der Plauener Stadtverwaltung am 11. Februar ab 12 Uhr telefonisch beziehungsweise per E-Mail nicht erreichbar.

Die Stadt Plauen bittet um Verständnis für diese notwendigen Arbeiten. Trotz fehlender Erreichbarkeit ist die Stadt persönlich erreichbar. Am Freitag hat die Verwaltung bis 13 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvergabe ist notwendig.