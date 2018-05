Pleite: Imbiss von Melanie Müller schon wieder dicht

Während ihr Grillmüller auf Mallorca brummt und die Sängerin dort bereits die zweite Filiale eröffnete, macht die Imbissbude am Halleschen Tor nun dicht. Die Ex-Dschungelkönigin macht unter anderem die nicht ganz optimale Lage für die Pleite verantwortlich. Vor ihr waren bereits andere Betreiber an diesem Standort gescheitert. Einen Nachfolger gibt es bereits. Am 1. Juni soll dort ein Wurstmeister eröffnen. Die Speisekarte wird dann allerdings etwas anders aussehen.