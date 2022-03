Pochen Biennale startet Bürger-Umfrage

Chemnitz- Die Vorbereitungen zur diesjährigen POCHEN – Multimedialen Biennale laufen auf Hochtouren. Das Festival in Chemnitz soll wieder ein Ort des Diskurses und der Begegnung werden. Unter dem Titel „Die (neue) Vermessung der Welt“ befasst sich das Ausstellungsprogramm in diesem Jahr mit der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel der Gesellschaft. Um Bürger einzubeziehen und deren Erfahrungen zur Digitalisierung abzufragen, haben die Veranstaltungsmacher in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung eine breit angelegte Umfrage erarbeitet. Damit soll erfasst werden, wie die Chemnitzer über die Digitalisierung denken. Profitieren sie oder fühlen sie sich überfordert? Teilnhemen können Interesssierte auf www.pochen.eu