Vogtland- Der Pöhler Triathlon zählt zu den größten Triathlons in Sachsen. Nach zwei Jahren Zwangspause soll es am 14. August an der Talsperre Pöhl wieder sportlich werden. Organisator Jörg Schwerdt hat mit uns über die Corona-Regelungen und die Begeisterung der Teilnehmenden gesprochen.