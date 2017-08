Pokalknaller – Bayern kommen nach Leipzig!

In der zweiten Runde des DFB-Pokals erwartet die Messestadt ein Fußballfest. Bei der Auslosung zur zweiten DFB-Pokalrunde wurde RB Leipzig der FC Bayern München durch Comedian Carolin Kebekus zugelost. Nach dem lockeren 5:0-Sieg in der ersten Runde bei Dorfmerkingen erwartet die Messestädter nun also ein ganz anderes Kaliber.

Das Duell mit dem Rekordpokalsieger steigt am 24. oder 25. Oktober in der Messestadt. Bereits am darauffolgenden Wochenende muss das Hasenhüttl-Team zum Ligaduell mit den Münchern in die bayerische Landeshauptstadt.