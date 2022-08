Politiker wollen Befreiung von Wasserentnahmeabgabe für Heilbäder beibehalten

Heilquellen sind bislang von der sogenannten Wasserentnahmegebühr befreit. Wie Simone Lang (SPD) und Jörg Markert (CDU) am Mittwoch in Dresden mitteilte, würde ein Wegfall dieser Regelung die ohnehin schon gebeutelten Kur- und Erholungsorte zusätzlich belasten. Eine derartige Abgabe würde in Sachsen als einziges Bundesland anfallen, hieß es. Damit würden die mehr als ein Dutzend anerkannten Heilquellen im Freistaat wie kommerzielle Getränkehersteller behandelt. Lang ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Markert für Tourismus zuständig.