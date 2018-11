Polizei auf dem Prüfstand – Ist Leipzig noch sicher?

Um der Straftaten Herr zu werden, gibt es eine ganze Reihe von Projekten. So zum Beispiel die Waffenverbotszone, in der Eisenbahnstraße. Aus dem direkten Gespräch an dem Abend kam jedoch noch ein weiterer Kriminalitätsschwerpunkt zum tragen.

Letztes Thema war natürlich auch die Zukunft des scheidenden Polizeipräsidenten. Sächsischer Innenminister oder Bürgermeister von Leipzig waren Vorschläge aus dem Publikum. Merbitz lies seine Zukunft jedoch ganz bewusst noch offen. Wer bereits jetzt zu hoch hinaus will, fällt bekanntlich tief, so der Polizeipräsident.