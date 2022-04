Polizei bereitet sich auf Aufmarsch von Rechtsextremen in Zwickau vor

Doch werden sie an einigen Stellen in Hör- und Sichtweite geraten. Auch sei davon auszugehen, dass Gegendemonstranten versuchen werden, die Route des III. Weges zu blockieren. Ein besonderes Augenmerk lege die Polizei auf den Schutz sensibler Orte wie die Gedenkstätte der NSU-Opfer, Kultur- und Asyleinrichtungen. Laut Landratsamt wurden zudem strenge Auflagen ausgesprochen. Bereits in vergangenen Jahren hatte es am 1. Mai in Südwestsachsen Aufmärsche von Rechtsextremen gegeben und war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Voriges Jahr waren in Zwickau alle Versammlungen am Maifeiertag wegen Sicherheitsbedenken und der Sorge vor einem «nicht beherrschbaren Corona-Infektionsgeschehen» untersagt worden. Daraufhin war der III. Weg nach Plauen ausgewichen. Dort hatte das Oberverwaltungsgericht eine Demonstration mit maximal 25 Teilnehmern aus der Region für zulässig erklärt. (dpa)