Polizei bittet um Zeugenhinweise

Plauen- Am Samstag fanden Fußgänger auf der Reißiger-Straße in Plauen eine leblose Person. Dabei stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine seit dem Freitagabend vermisste demente 88-jährige Seniorin handelte. Diese war gegen 18:00 Uhr aus einem Pflegeheim der Volkssolidarität in Plauen verschwunden. Sie war mit einer dunklen Hose und einem rosafarbenen Pullover mit dunklen Ärmeln bekleidet. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise zu einer Straftat. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer die ca. 1,60 Meter große Seniorin in Plauen gesehen hat soll sich unter:0375 428 4480 melden.