Polizei Dresden zum Relegationsspiel im Rudolf-Harbig-Stadion

An den Bahnhöfen und in den Schwerpunktzugverbindungen werde die Polizei mit mehr als 1.000 Einsatzkräften präsent sein. Dabei sei die Strategie "grundsätzlich kommunikativ und auf Deeskalation ausgerichtet". Der Fokus liege auf Trennung der Fans bei Ab- und Anreise, so die Polizeidirektion Dresden.

Ein Hubschrauber werde auch im Einsatz sein, um die Verkehrslage sowie die An- und Abreise der Fans zu überblicken, teilte die Polizei weiter mit. Wasserwerfer werden vorsorglich im Einsatzraum als besondere Einsatzmittel präsent sein.

Bei dem Einsatz erhalte die Dresdner Polizei Unterstützung von der sächsischen Bereitschaftspolizei, Bundespolizei sowie Beamten aus Sachsen-Anhalt und Bayern. (mit dpa)