Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Plattenbau – Frau verletzt

Das sei üblich bei Feuern in Wohngebäuden, bei denen Personen anwesend sind, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Feuer am Montagnachmittag wurde den Angaben zufolge eine 26-jährige Frau verletzt. Sie kam in eine Klinik. Laut Polizei brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kellerbox aus und griff auf weitere Boxen über. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Keller und breitete sich in das Nachbargebäude, mehrere Wohnungen und das Treppenhaus aus. (dpa)