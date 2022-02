Polizei ermittelt wegen Kellereinbrüchen in Plauen

Im Plauener Ortsteil Haselbrunn sind Unbekannte in zwei Keller eingebrochen. Nach Angaben der Polizei Plauen haben sich die Einbrecher, in der Zeit zwischen dem 5. und dem 9. Februar, Zutritt zu zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Krähenhügelstraße verschafft. Die Diebe konnten einen Akkuschrauber, eine Sonde und einen Schwibbogen im Wert von rund 800 Euro erbeuten. Darüber hinaus ist bei dem Einbruch ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich an den Kellerverschlägen entstanden. Sollte jemand im Umkreis des Hauses verdächtige Personen beobachtet haben, bittet das Polizeirevier Plauen diese Hinweise unter der Rufnummer 03741 140 zu melden.