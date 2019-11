Polizei geht von vier Diamantenräubern aus

Dresden - Nach dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe in Dresden am Montag geht die Polizei von vier Tätern aus. Das ergab die Auswertung der Videoaufzeichnungen.

Im Zuge der Ermittlungen der Sonderkommission „Epaulette“ verdichten sich die Hinweise, dass vier Täter am Einbruch beteiligt waren. Das geht aus der Auswertung von vorliegendem Videomaterial hervor, gab die Dresdner Polizei am Mittwoch bekannt. Die Tatortarbeit gestaltet sich demnach sehr aufwendig. Die Einbrecher entleerten einen Pulverlöscher am Tatort, um Spuren zu verwischen. Bislang sind bei der Sonderkommission insgesamt 205 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese werden ausgewertet und priorisiert abgearbeitet. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen werten die Kriminalisten aktuell auch Aufnahmen verschiedenerer Überwachungskameras aus.