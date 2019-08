Polizei hautnah

Neben der Arbeit auf dem Revier gab es noch weitere Bereiche der Polizeiarbeit zu entdecken. Die Verkehrspolizei zeigte nicht nur ihre Kellen, sondern auch die Funktion eines Blitzers oder die Messtechnik, die zur Aufklärung von Verkehrsunfällen genutzt wird. Die Kriminaltechnik gewährte Einblick in die Aufgabenbereiche der Tatort-Sicherung. Die Einsatzeinheiten der Polizeidirektion machten ihre Ausrüstung für Stadion und Straße erlebbar. Jeder konnte diese anfassen und anprobieren. Die Vierbeiner und Beamten der Hundestaffel führten ihr Können vor. Auch die Kollegen, die sonst auf dem Wasser unterwegs sind, zeigten sich diesmal auch an Land. Der Kinderpolizist Poldi hatte an diesem Tag Schicht. Er behielt vor allem die kleinen Besucher im Auge.