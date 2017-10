Chemnitz – Die Polizeidirektion Chemnitz führt am Dienstag in der Polizeilichen Beratungsstelle an der Brückenstraße 12 einen „Tag der offenen Tür“ durch.

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr informieren die Fachberater zu geeigneten Maßnahmen, wie Einbrecher aus Haus oder Wohnung ferngehalten werden können.

2016 wurden laut Kriminalstatistik im Direktionsbereich Chemnitz 843 Wohnungseinbrüche und 396 Tageswohnungseinbrüche erfasst – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.