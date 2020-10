Polizei kontrolliert Radfahrer & Co im Leipziger Süden

Normalerweise schenkt der Polizeihauptmeister Axel Schreiber seine Aufmerksamkeit eher größeren Lastkraftwagen. Bei der Verkehrskontrolle am Montagnachmittag musste der 59- Jährige dieses Mal aber auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer ein Auge werfen. Im Fokus der Kontrollen lagen dabei vor allem die Sicherheiten von Fahrradfahrern. So fielen dem erfahrenen Hauptmeister ein paar Mängel am Fahrrad einer jungen Frau auf.

An diesem Nachmittag lag vor allem der Kreisverkehr in der Karl-Tauchnitz -Straße und der Anton-Bruckner-Allee im Augenmerk der Beamten. Im Einsatz waren dabei die Verkehrspolizeiinspektion und die Fahrradstaffel. Solche Kontrollen sind Routine für die Leipziger Polizei. Bei der gründlichen Beobachtung wurden dabei ein paar kleine Fehler aufgedeckt und die Betroffenen darauf aufmerksam gemacht.