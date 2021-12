Polizei löst Versammlung vor Sächsischem Landtag auf

Gegen 13:30 Uhr wird die Ansammlung vor dem Landtag und "Am Zwingerteich" durch die Polizei als "illegale Versammlung" gewertet. Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung wird sie aufgelöst. Demnach sind Demonstrationen mit höchstens zehn Teilnehmern erlaubt. Die Maßnahmen-Kritiker sind allerdings uneinsichtig. Per Durchsage über den Lautsprecher-Wagen droht die Polizei an, im Falle des Bleibens die Personalien aufzunehmen. Einzelne Teilnehmer werden kurzzeitig festgenommen. Außerdem werden Idenditäten festgestellt.