Polizei gelingt Schlag gegen Dealerbande

Am Mittwoch wurde bereits gegen eine 25-jährige Frau ein Haftbefehl wegen Drogenhandels erlassen. Am darauffolgenden Donnerstag wurden weitere sieben Personen dem Haftrichter vorgeführt. Gründe dafür waren unter anderem wegen eines illegalem Aufenthalts, der Verstoß gegen des Betäubungsmittelgesetzes und Urkundenfälschung. Ein 34-Jähriger wurde aufgrund unerlaubter Wiedereinreise zu 100 Tagessätzen verurteilt und danach wieder frei gelassen.

Drei weitere Männer wurden ebenfalls am Mittwoch wegen geringfügiger Verstöße gegen das Ausländerrecht wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.