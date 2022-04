Polizei-Razzia gegen mutmaßliche Schleuser durchgeführt 

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden insgesamt elf Wohnungen durchsucht. Festnahmen habe es zunächst keine gegeben. Ermittelt werde gegen neun Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 52 Jahren wegen mutmaßlicher Einschleusung von Menschen aus Osteuropa nach Deutschland und in andere Länder der EU. Bei den Durchsuchungen in Erfurt, Halle und Zwickau kamen auch Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. Unter den Beschuldigten sollen laut Polizei sowohl Organisatoren der Transporte sein als auch Fahrer, die die Schleusungen dann durchgeführt haben sollen.