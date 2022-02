Polizei Sachsen trägt Trauerflor nach Vorfall in Rheinland-Pfalz

Wie die Polizei Sachsen am Montagnachmittag auf Twitter mitgeteilt hat, tragen die Einsatzwagen fortan Trauerflor in Gedenken an die getöteten Polizisten in Rheinland-Pfalz. Sie wollen damit ein Zeichen ihrer Anteilnahme setzen. Am Montagmorgen wurden eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz erschossen. Daraufhin ist öffentlich nach den Tätern gefahndet worden, inzwischen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren, sie wurden im saarländischen Sulzbach gefasst. Nun wird nach weiteren möglichen Tätern gefahndet.