Polizei sucht diesen Mann

Am 7. April liefen die beiden Mädchen auf der Robert-Matzke-Straße in Richtung der Schule. Kurz vor der Schule kam ihnen der Mann entgegen. Dieser hatte seine Hose geöffnet und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Er wurde als etwa 165 bis 170 cm groß, mit kräftiger Statur sowie dunklerer Hautfarbe beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er dunkle Jeans und eine schwarze Jacke.