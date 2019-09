Polizei sucht nach der vermissten Angelika Schwarzer

Leipzig - Die Polizei sucht die 71-jährige Angelika Schwarzer. Sie wurde zuletzt am Mittwoch-Nachmittag gegen 15 Uhr in der Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg gesehen, als sie ihr Pflegeheim verließ. Seitdem wird sie vermisst. Frau Schwarzer ist größtenteils verwirrt, orientierungslos und benötigt dringend Medikamente.