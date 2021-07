Polizei sucht nach Graffiti Sprayern in Oelsnitz

Plauen- In den vergangenen drei Wochen beschmierten Unbekannte Am Mühlgraben einen Brückenpfeiler unter der Umgehungsstraße B92 in Oelsnitz.

Sie brachten große bunte Zahlen und Buchstaben auf den Pfeiler auf und verursachten damit einen Sachschaden von rund 1.200 Euro. Das Polizeirevier Plauen bittet nun um Hinweise. Wer in den vergangenen Wochen auf verdächtige Personen, die in Verbindung mit den Schmierereien stehen könnten, aufmerksam geworden ist, kann sich unter 03741 140 beim Polizeirevier Plauen melden.