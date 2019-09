Polizei sucht nach Identität eines Toten

Nach dem Tod eines Mannes Anfang August sucht die Polizei Hinweise zur Identität des Unbekannten. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann hatte am 2. August gegen 19 Uhr am Augustusplatz einen Krampfanfall erlitten und brach dort zusammen. Der Unbekannte kam zwar noch ins Krankenhaus, dort verstarb er wenige Tage späte in Folge seines Zustandes. Der Mann trug keine Dokumente bei sich. Auffällig ist die Tätowierung am linken Unterarm in Form von drei asiatischen Schriftzeichen. Der Unbekannte wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich bei ihm um einen Obdachlosen handelt.