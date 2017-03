Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Helbersdorf

Chemnitz – Am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 22.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gluckstraße im Ortsteil Helbersdorf eingebrochen.

© Sachsen Fernsehen

Dabei verschafften sich die Täter gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in das Wohnungsinnere. Es ist noch nicht bekannt, ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben, der Sachschaden wird allerdings bereits jetzt auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ein Fährtenhund konnte die Spur des Täters ca. 400 Meter in Richtung Heinrich-Lorenz- Straße/Kauffahrtei verfolgen.

Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter Telefon 0371387-495808 entgegen genommen.