Polizei sucht Zeugen nach Vergewaltigung

Wie es heißt, wurde das Opfer dann von den Männern in ein verlassenes Grundstück gedrängt. Dort wurde sie von den drei Unbekannten vergewaltigt. In der Mitteilung der Polizei heißt es, dass es an der Schilderung des Opfers "keine Zweifel" gebe. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Alle drei Männer sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und laut Polizeiangaben dunkle Haut haben und "arabischen Phänotyps" sein.