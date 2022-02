Polizei teilt neue Informationen zur Babyleiche in Leuben

Sollte jemand Personen beobachtet haben, die insbesondere mit den beschriebenen Stoffbeuteln oder größeren Behältnissen im Waldstück nördlich des Rosenschulweges zwischen Samstag und Montag unterwegs waren, bittet die Polizei darum dies zu melden. Auch Hinweise zu andere verdächtigen Personen in der Nähe des Fundortes oder zu Frauen, die zuletzt hochschwanger waren und nun dennoch kein Kind betreuen, sind erwünscht. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Am 07.02.2022, gegen 14:15 Uhr hatte ein Passant in einem Waldstück am Rosenschulweg in Dresden-Leuben die Leiche eines Säuglings entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort ab und sicherte Spuren bis in die späten Abendstunden.