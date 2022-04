Polizei Thüringen ermittelt gegen sächsische Polizeischüler

Den beiden Polizeimeisteranwärtern im Alter von 23 und 27 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag eine Frau im thüringischen Nordhausen verbal angegangen zu haben, wie die Hochschule der Sächsischen Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Beschuldigten absolvieren den Angaben zufolge eine Ausbildung an der Polizeifachschule Schneeberg. Sie hielten sich wegen einer Exkursion in Nordhausen auf. Der Vorfall ereignete sich aber außerhalb der Dienstzeit, wie die Hochschule betonte.