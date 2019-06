Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Burgstädt/Leisnig/Niederwiesa/Thalheim- Am Donnerstag meldeten sich mehrere Senioren bei der Polizei, die zuvor Anrufe von angeblichen Verwandten in Geldnot erhalten hatten.

Bei einer Frau aus dem Leisniger Ortsteil Wiesenthal meldete sich die falsche Enkelin, die sich in Chemnitz befinden würde und in einer Notlage auf Geld angewiesen sei. Eine angebliche Nichte, die dringend 17.000 Euro für einen Wohnungskauf benötigt, rief bei einer Seniorin in Burgstädt an.

Im erzgebirgischen Thalheim war es wiederum ein falscher Verwandter, der in vorgetäuschter Not Geld von einem Rentner ergaunern wollte. Bei einem dieser betrügerischen Anrufe wären die Täter beinahe erfolgreich gewesen.

Eine Seniorin aus Niederwiesa wollte 15.000 Euro von der Bank abheben, da ihr zuvor am Telefon glaubhaft gemacht wurde, dass ihr Enkel in einen schweren Unfall verwickelt worden sei. Eine Bankangestellte hatte jedoch Zweifel an der Geschichte, wodurch letztlich der Kontoinhaberin kein Schaden entstand.

In allen Fällen kam es zu keinen Geldübergaben oder Transaktionen. Die Polizei warnt einmal mehr vor derartigen Trickbetrügern am Telefon und rät: