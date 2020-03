Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Ein älteres Ehepaar aus Grünau ist am Mittwoch Opfer von Computerbetrügern geworden. Am Nachmittag erhielten sie einen Anruf von einer vermeintlichen Support-Mitarbeiterin eines namhaften Technologiekonzerns. Diese gab in gebrochenem Deutsch vor, ein Sicherheitsproblem auf deren Computer beheben zu wollen. Mit dem Willen, einen Fernzugriff auf seinem Computer zuzustimmen, installierte der 80-Jährige eine Software, wodurch sich diverse Seiten und Tabs auf seinem Bildschirm öffneten. Überzeugt davon, dass die Dame am Telefon lediglich helfen will, kam er auch der Aufforderung nach, Online-Banking TANs einzugeben.